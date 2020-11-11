За минулу добу в Києві підтвердили 965 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Ще 20 пацієнтів померли.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 46 632”, – написав Кличко.

За добу коронавірус виявили у:

• 547 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 358 чоловіків у віці від 18 до 89 років;

• 28 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворів, в тому числі, 31 медик.

У лікарні столиці госпіталізували 92 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 469 осіб. Всього коронавірус подолали 17 473 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Голосіївському районі – 110, у Дніпровському – 109 і в Деснянському районі – 106 випадків.

Кличко наголосив, що не зменшується і кількість киян, які потребують госпіталізації. Так, у стаціонарах медичних закладів столиці лікуються 2038 хворих на коронавірус (з них 31 дитина). У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих.

Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходиться 31 людина. Ще 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легенів.