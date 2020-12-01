У Києві за минулу добу виявили рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19: захворіли 1799 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу від ускладнень COVID-19 помер ще 31 житель Києва.

“У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1799 людей. 31 випадок – летальний. Усього від вірусу померли 1323 киянина. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 72 277”, – розповів Кличко.

За минулу добу коронавірус діагностували у:

• 902 жінок у віці від 19 до 86 років;

• 791 чоловіка у віці від 19 до 91 року;

• 63 дівчаток від 11 місяців до 17 років, а також у 43 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, в тому числі, і 63 медики.

У лікарні столиці за добу госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів з початку епідемії – 148 осіб.

Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 409 осіб. Всього коронавірус подолали 23 252 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Дніпровському районі – 317, у Подільському – 235 і в Святошинському районі – 216 випадків.