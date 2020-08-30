За добу, 29 серпня, коронавірус виявили в 109 мешканців Києва. Дев'ять людей померло. Всього коронавірус забрав життя 202 киян.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

54 жінки віком від 19 до 83 років

52 чоловіка віком від 20 до 84 рокiв

2 дівчаток 6 та 7 років та 2-річний хлопчик.

Захворіли шість медиків.

Госпіталізовано 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 90 людей. Всього коронавірус подолали 4319 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 22, у Дніпровському — 20 та в Святошинському районі — 17 випадків.