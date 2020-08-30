Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 54 жінки віком від 19 до 83 років
- 52 чоловіка віком від 20 до 84 рокiв
- 2 дівчаток 6 та 7 років та 2-річний хлопчик.
Захворіли шість медиків.
Госпіталізовано 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
Одужали за минулу добу 90 людей. Всього коронавірус подолали 4319 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 22, у Дніпровському — 20 та в Святошинському районі — 17 випадків.
- 27 серпня в Києві зареєстрували 251 новий випадок захворювання на коронавірус, дев’ять людей померли.
- 29 серпня в Києві зареєстрували 265 нових випадків захворювання на коронавірус, шість осіб померли.