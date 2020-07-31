У Києві вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за добу - 110 нових випадків.

Про це на повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Ще у 110 мешканців Києва виявили за добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років, а також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року та четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 2941 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків.