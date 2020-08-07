Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Цього тижня кількість хворих на коронавірус в Києві зростає щодня. 186 виявлених випадків – тільки за минулу добу. 11 з них – у дітей. На сьогодні в столиці вже 9178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 94 жінки віком від 19 до 84 років, 81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв, а також 7 дівчаток від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 1 року до 13.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3163 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 47, у Деснянському районі– 30 та в Святошинському районі – 20 випадків.

“Я звертаюся до всіх: не ігноруйте загрозу. Ідеться про ваше здоров’я і ваше життя! Ситуація з розповсюдженням вірусу погіршується. І це – не страшилки. Деякі країни вже оголосили про другу хвилю хвороби. Якщо у нас буде різкий сплеск захворювання, то не буде іншого виходу, як повернутися до суворих обмежень, щоб не допустити колапсу медицини і високої смертності серед хворих. Пам’ятайте про це! І захисну маску носять не в кишені, а на обличчі! Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!”, – наголосив Кличко.