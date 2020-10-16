Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 29 412. Всього коронавірус забрав життя 557 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 261 жінка віком від 18 до 94 років,
- 163 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв,
- 15 дівчаток від 2 до 16 років та 16 хлопчиків від 2 до 17 років.
- Серед них і 17 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 10 475 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 88, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 62 випадки.
- Станом на 9 ранку 16 жовтня, в Україні зафіксовано 5992 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд.