За минулу добу, 15 жовтня, в Києві виявили ще 455 хворих на коронавірус. 22 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 29 412. Всього коронавірус забрав життя 557 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

261 жінка віком від 18 до 94 років,

163 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв,

15 дівчаток від 2 до 16 років та 16 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед них і 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 10 475 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 88, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 62 випадки.