За минулу добу, 10 жовтня, у Києві виявили 502 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

“Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 502 людей. 12 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 481 киянина. На сьогодні в столиці вже 27 497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

Відзначається, что така кількість померлих за добу є новим рекордом для столиці.

Так, захворіли 290 жінок у віці від 19 до 85 років, 188 чоловіків від 18 до 87 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіло також 17 медиків.

У лікарні ушпиталено 60 осіб, решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці вже 27 497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Одужали за добу 75 осіб. Всього хворобу подолали 9 702 жителі Києва.