За добу, 1 листопада, у Києві зафіксували 507 випадків коронавірусу COVID-19 і 9 смертей від хвороби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Так, захворіли:

267 жінок віком від 18 до 83 років;

88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;

25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Вірус, зокрема, виявили і у 16 медиків.

До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також повідомляється, що 9 осіб цієї доби загинули. Одужали у столиці 12 осіб.

Всього у Києві виявили вже 38 745 випадків коронавірусу.