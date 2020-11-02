Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Так, захворіли:
- 267 жінок віком від 18 до 83 років;
- 88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;
- 25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Вірус, зокрема, виявили і у 16 медиків.
До лікарень міста минулої доби госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Також повідомляється, що 9 осіб цієї доби загинули. Одужали у столиці 12 осіб.
Всього у Києві виявили вже 38 745 випадків коронавірусу.
- В Україні за минулу добу зафіксовано 6754 (з них дітей – 271, медпрацівників – 255) нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19.