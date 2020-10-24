За минулу добу, 23 жовтня, в Києві виявили 560 нових випадків коронавірусу COVID-19. 18 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 33 695 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 674 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

315 жінок віком від 18 до 87 років;

198 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;

21 дівчинка від 2 до 16 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років;

Серед них і 23 медика.

До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 197 людей. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 101, в Солом‘янському – 71 та в Оболонському районі — 64 випадки.