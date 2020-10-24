Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 33 695 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 674 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 315 жінок віком від 18 до 87 років;
- 198 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;
- 21 дівчинка від 2 до 16 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років;
- Серед них і 23 медика.
До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 197 людей. Усього коронавірус подолали 11 686 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 101, в Солом‘янському – 71 та в Оболонському районі — 64 випадки.
- За минулу добу, 23 жовтня, в Україні зафіксували 7 014 нових випадків коронавірусу COVID-19.