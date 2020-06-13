Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 72 людини. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Серед нових випадків, коронавірус виявили у:
- 34 жінок віком від 22 до 83 рокiв
- 30 чоловіків віком від 19 до 75 років
- 7 дівчаток від 2 до 17 років та хлопчика, якому 10 років.
3ахворіли, зокрема, і двоє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1164 мешканця столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 16, у Дніпровському – 9 та в Голосіївському районі – 8 випадків.
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.