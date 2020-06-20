Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 76 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу зафіксовано 1 летальний випадок. Усього від коронавірусу померли 97 мешканців Києва.

На сьогодні в столиці вже 4252 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли за минулу добу 36 жінок (віком від 22 до 85 років), 32 чоловіка (віком від 18 до 74 років) 5 дівчаток (від 5 до 15 років) та 3 хлопчики (2, 7 та 17 років).

Серед захворілих також двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 59 людей. Усього коронавірус подолали 1391 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 15, Солом’янському – 11, Дарницькому та Святошинському районах – по 8 випадків.