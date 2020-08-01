У Києві за минулу добу виявили 101 нового хворого на коронавірус. Загалом у столиці вже 8342 підтверджених випадки COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Ще у 101 мешканця Києва за минулу добу підтвердили коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян. На сьогодні в столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко

За його словами, захворіли: 39 жінок віком від 19 до 84 років, 3 дівчинки — 12, 16 і 17 років, а також 59 чоловіків віком від 18 до 81 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 40 людей. Всього коронавірус з початку епідемії подолали 2981 киянин.

Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16. У Дарницькому – 15. У Солом’янському районі — 14 випадків.