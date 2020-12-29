Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 109 008”, – написав він.
Так, за добу коронавірус виявили у:
• 542 жінок у віці від 18 до 91 року;
• 350 чоловіків у віці від 18 до 87 років;
• 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Захворів, зокрема, 31 медик.
У лікарні столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 556 осіб. Всього коронавірус подолали 38 017 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141, у Святошинському районі – 107 випадків.
- За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.