У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували ще у 953 осіб. Від ускладнень помер 21 пацієнт.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 109 008”, – написав він.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 542 жінок у віці від 18 до 91 року;

• 350 чоловіків у віці від 18 до 87 років;

• 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, 31 медик.

У лікарні столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 556 осіб. Всього коронавірус подолали 38 017 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141, у Святошинському районі – 107 випадків.