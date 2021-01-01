У Києві в останній день 2020 року виявили 885 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від ускладнень померли 16 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 885 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 1935 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 356”, – написав він.

Так, за добу коронавірус діагностували у:

• 506 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 334 чоловіків у віці від 18 до 93 років;

• 24 дівчаток від 1 до 17 років і 21 хлопчика від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 73 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 508 людей. Всього коронавірус подолали 39 911 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 229, у Дніпровському – 195, в Оболонському районі – 69 випадків.