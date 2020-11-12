Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 925 киян. На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджені випадки захворювання на COVID-19”, – написав він.
За минулу добу коронавірус виявили у:
• 497 жінок у віці від 18 до 88 років;
• 367 чоловіків у віці від 18 до 85 років;
• 34 дівчаток від 1 до 17 років і 33 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Захворіли, в тому числі, і 36 медиків.
У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 83 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 979 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Деснянському районі – 164, у Подільському – 145 та 133 випадки – в Шевченківському районі.
Варто відзначити, що останнім часом у столиці неодноразово фіксувалося понад 900 випадків коронавірусу за добу (зокрема 10 листопада). А 5 листопада в Києві зафіксували 1002 нові випадки COVID-19.
- За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано 11 057 нових випадків COVID-19, що є рекордним показником. Захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.
- Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. На час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься.