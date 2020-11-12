За минулу добу в Києві підтвердили 931 випадок зараження коронавірусом. Також зафіксовано 11 смертей від ускладнень COVID-19.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 925 киян. На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджені випадки захворювання на COVID-19”, – написав він.

За минулу добу коронавірус виявили у:

• 497 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 367 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

• 34 дівчаток від 1 до 17 років і 33 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, в тому числі, і 36 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 83 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 979 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Деснянському районі – 164, у Подільському – 145 та 133 випадки – в Шевченківському районі.

Варто відзначити, що останнім часом у столиці неодноразово фіксувалося понад 900 випадків коронавірусу за добу (зокрема 10 листопада). А 5 листопада в Києві зафіксували 1002 нові випадки COVID-19.