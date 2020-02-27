У Києві у додатку міських сервісів Kyiv Smart City з’явилася нова функція, за допомогою якої можна повернути евакуйоване авто, а також сплатити штраф за евакуацію та зберігання авто на штрафмайданчику.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Послуга доступна для киян, що прив’язали дані автомобіля до профілю у застосунку. Якщо транспорт евакуювали, користувач отримає push-повідомлення про це і зможе відразу почати процес повернення. У розділі “Евакуація” користувач може самостійно перевірити евакуйований його автомобіль чи ні. Для цього достатньо ввести номер автомобіля і почати пошук. Поки що функція доступна тільки для автівок, які евакуювала інспекція з паркування.

“Якщо автомобіль евакуйований інспекцією, користувач може відразу почати повернення автомобіля. Для цього потрібно вказати номер техпаспорта і завантажити його фото та фото водійських прав з обох сторін. Після цього водій може обрати дату, коли забере автомобіль, і сплатити штраф, суму за евакуацію та зберігання автомобіля на штрафмайданчику. Таким чином, процес повернення автомобілів стане в рази швидшим”, – повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Також у новій версії додатку вхід здійснюється з використанням Face ID або Touch ID, якщо такі можливості налаштовані на смартфоні. Тож вхід до додатка став максимально зручним і безпечним.