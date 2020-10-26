У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 308 людей. 15 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 699 киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

На сьогодні в столиці вже 34 362 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

168 жінок віком від 20 до 84 років

131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв

4 дівчаток від 9 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 11 до 17 років.

13 медиків.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 5 людей. Усього коронавірус подолали 11 749 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 83, в Деснянському — 44 та в Дніпровському районі – 43 випадки.



Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. 463 пацієнти – у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ. Іще 178 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Запалення легень в столичних лікарнях лікують 466 хворих.