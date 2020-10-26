Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.
На сьогодні в столиці вже 34 362 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 168 жінок віком від 20 до 84 років
- 131 чоловік віком від 18 до 91 рокiв
- 4 дівчаток від 9 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 11 до 17 років.
- 13 медиків.
До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 5 людей. Усього коронавірус подолали 11 749 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 83, в Деснянському — 44 та в Дніпровському районі – 43 випадки.
Сьогодні в столичних лікарнях лікуються 1856 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. 463 пацієнти – у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ. Іще 178 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.
Запалення легень в столичних лікарнях лікують 466 хворих.
- В Україні станом на 26 жовтня зафіксовано 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали.