Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що серед нововиявлених інфікованих двоє медиків. Також за минулу добу померли троє хворих, загалом летальних випадків в столиці – 37.
Крім того, захворіли 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловіків віком від 22 до 74 років. Госпіталізовано 15 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Водночас, одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 людей.
“Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності – в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони – густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки. Не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!“ – резюмував Кличко.
- Станом на ранок 10 травня в Україні зафіксували 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу одужав 151 пацієнт, а 15 – померли.