Кількість киян, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 34 людини. Наразі загальна кількість хворих становить 1805 пацієнтів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що серед нововиявлених інфікованих двоє медиків. Також за минулу добу померли троє хворих, загалом летальних випадків в столиці – 37.

Крім того, захворіли 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловіків віком від 22 до 74 років. Госпіталізовано 15 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Водночас, одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 людей.

“Зазначу, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності – в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони – густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки. Не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!“ – резюмував Кличко.