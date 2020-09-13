В Києві за минулу добу, 12 вересня, коронавірус виявили у 310 людей. Троє хворих померли.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Померли від недуги 269 киян.

Захворіли:

166 жінок віком від 18 до 82 років

118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

15 дівчаток від одного року до 16 та 11 хлопчиків від 2 до 16 років.

Захворіли, зокрема, 20 медиків.

До лікарень госпіталізували 52 пацієнта. Інші знаходяться на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолали 5281 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі -70. У Дарницькому – 54. Та в Дніпровському районі – 36 випадків.