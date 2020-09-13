Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Померли від недуги 269 киян.
Захворіли:
- 166 жінок віком від 18 до 82 років
- 118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв
- 15 дівчаток від одного року до 16 та 11 хлопчиків від 2 до 16 років.
Захворіли, зокрема, 20 медиків.
До лікарень госпіталізували 52 пацієнта. Інші знаходяться на самоізоляції.
Одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолали 5281 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі -70. У Дарницькому – 54. Та в Дніпровському районі – 36 випадків.
- За минулу добу, 12 вересня, в Україні виявили 2476 нових випадків COVID-19.