У Києві за минулу добу, 7 вересня, зафіксували 235 нових випадків коронавірусу. 4 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 246 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

123 жінки віком від 20 до 83 років;

97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;

6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17.

Серед них і 8 медиків.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 37. У Шевченківському – 35. Та в Дніпровському районі – 30 випадків.