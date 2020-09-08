Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 246 киян.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 123 жінки віком від 20 до 83 років;
- 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
- 6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17.
- Серед них і 8 медиків.
До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 37. У Шевченківському – 35. Та в Дніпровському районі – 30 випадків.
- В Україні за минулу добу підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.