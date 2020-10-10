У Києві за минулу добу, 9 жовтня, підтвердили 532 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Ще шість хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

279 жінок віком від 18 до 90 років;

214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв;

25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед них і 21 медик.

Кличко наголосив, що не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 216 людей. Усього коронавірус подолали 9 627 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 117, в Дарницькому — 89 та в Дніпровському районі – 67 випадків.