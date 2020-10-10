Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 279 жінок віком від 18 до 90 років;
- 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв;
- 25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.
- Серед них і 21 медик.
Кличко наголосив, що не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 82 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 216 людей. Усього коронавірус подолали 9 627 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 117, в Дарницькому — 89 та в Дніпровському районі – 67 випадків.
- В Україні за минулу добу, 9 жовтня, зафіксували 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.