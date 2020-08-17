За минулу добу, 16 серпня, в Києві у 104 людей виявили коронавірус, одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Tеlеgram.

“На сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання COVID-19, всього коронавірус забрав життя 154 киян”, – написав Кличко.

Захворіли:

44 жінки у віці від 20 до 71 років;

53 чоловіки у віці від 21 до 84 років;

4 дівчинки від 7 місяців до 12 років і 3 хлопчика від 9 до 16 років.

Захворіли в тому числі і четверо медиків.

Повідомляється, що в лікарні госпіталізували 21 пацієнта, інші залишаються на самоізоляції, під контролем лікарів.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21. У Дарницькому та Солом’янському – по 16, а Шевченківському районі – 10 випадків”, – йдеться в повідомленні.