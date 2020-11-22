У Києві за минулу добу, 21 листопада, виявили 1199 нових випадків COVID-19.

Про це повідомив очільник Києва Віталій Кличко.

За минулу добу 14 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1123 киян.

На сьогодні в столиці вже 59 006 підтверджених випадків COVID-19.

Захворіли:

696 жінок віком від 18 до 91 років;

445 чоловіків віком від 18 до 85 років;

30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли 70 медиків.

За минулу добу госпіталізували 85 пацієнтів.

Варто зазначити, що за минулу добу одужало 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.