За минулу добу, 26 грудня, у Києві виявили 718 хворих на COVID-19. Померли 15 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Усього за період епідемії в столиці зафіксовано 1844 летальних випадки. Всього підтверджених випадків зафіксовано 107 204.

Захворіли:

398 жінок віком від 19 до 85 років;

266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;

20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.

Захворіли і 19 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Одужали за добу 143 людини.

Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі — 57 випадків.