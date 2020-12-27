Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Усього за період епідемії в столиці зафіксовано 1844 летальних випадки. Всього підтверджених випадків зафіксовано 107 204.
Захворіли:
- 398 жінок віком від 19 до 85 років;
- 266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;
- 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.
Захворіли і 19 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Одужали за добу 143 людини.
Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 272, в Дніпровському – 161 та в Деснянському районі — 57 випадків.
- За минулу добу в Україні підтвердили 6 113 нових випадків коронавірусу. Серед хворих – 277 дітей і 153 медпрацівника.