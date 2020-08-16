У Києві за минулу добу, 15 серпня, зафіксовано 146 нових випадків COVID-19, двоє хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Всього коронавірус забрав життя 153 киян.

На сьогодні в столиці вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

85 жінок віком від 19 до 88 років

50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв

4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу семеро людей. Усього коронавірус подолали 3380 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26. У Деснянському – 24. Та в Голосіївському районі – 20 випадків.

“Зазначу, що за останній тиждень у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Київ готує медзаклади другої хвилі для лікування хворих на COVID-19”, – сказав мер.