Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Всього коронавірус забрав життя 153 киян.
На сьогодні в столиці вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 85 жінок віком від 19 до 88 років
- 50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв
- 4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу семеро людей. Усього коронавірус подолали 3380 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26. У Деснянському – 24. Та в Голосіївському районі – 20 випадків.
“Зазначу, що за останній тиждень у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Київ готує медзаклади другої хвилі для лікування хворих на COVID-19”, – сказав мер.
- У Києві за 14 серпня виявили 232 нових випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Це новий антирекорд у столиці.