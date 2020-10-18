За минулу добу, 17 жовтня, коронавірус виявили у 453 киян. 13 хворих померли.

Про це у Telegram повідомив мер Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 30 463 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 582 киян.

Захворіли:

250 жінок віком від 24 до 89 років

175 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв

15 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також захворів 21 медик.

До лікарень столиці потрапили 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 10 696 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 115, в Дніпровському – 58 та в Оболонському районі — 53 випадки.