Про це у Telegram повідомив мер Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 30 463 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 582 киян.
Захворіли:
- 250 жінок віком від 24 до 89 років
- 175 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв
- 15 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років.
Також захворів 21 медик.
До лікарень столиці потрапили 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 10 696 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 115, в Дніпровському – 58 та в Оболонському районі — 53 випадки.
- В Україні за останню добу, 17 жовтня, зафіксували 5231 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.