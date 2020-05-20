У Києві через недотримання санітарних норм вже закрили один ринок - "Десна". Також оштрафували три нічних клуби, які працювали попри заборону.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Ми почали послаблення обмежень. Але, ще раз підкреслю: відкриття закладів, підприємств – це, перш за все, дотримання правил і відповідальність керівників за безпеку персоналу та відвідувачів. Наприклад, у столиці вже відкрилися 37 ринків, для яких прописаний чіткий регламент роботи. Один з них – ринок “Десна” – Держпродспоживслужба вже закрила за недотримання санітарних норм і регламентів”, – сказав він.

Крім того, Кличко зазначив, що поліція оштрафувала керівників трьох нічних клубів через те, що вони, попри заборону, працювали минулими вихідними.

“За моїм зверненням поліція перевірила нічні клуби і оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів, які місто не дозволяло відкривати, а вони минулими вихідними працювали. Хочу наголосити: якщо, із запровадженням послаблень, люди нехтуватимуть правилами, – нас очікує сплеск вірусу. Я нікого не лякаю. Але, наприклад, у Чехії через тиждень після відкриття торгових центрів, великих магазинів, перукарень і салонів зафіксували великий сплеск захворювання” – додав мер столиці.