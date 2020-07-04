Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, захворіли:
- 56 жінок віком від 20 до 75 років
- 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв
- 6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.
Серед них 9 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Зазначається, що за минулу добу 2 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 114 киян.
На сьогодні в столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Одужали за минулу добу 37 людей. Усього коронавірус подолали 1770 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, у Шевченківському – 17 та в Голосіївському районі – 16 випадків.
- В Україні станом на 4 липня підтверджено 47 677 випадків COVID-19, за добу виявили 914 нових випадків.