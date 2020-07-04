Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 118 людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, захворіли:

56 жінок віком від 20 до 75 років

52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв

6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Серед них 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зазначається, що за минулу добу 2 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 114 киян.

На сьогодні в столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Одужали за минулу добу 37 людей. Усього коронавірус подолали 1770 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, у Шевченківському – 17 та в Голосіївському районі – 16 випадків.