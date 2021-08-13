Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Києві.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати в Києві упродовж січня-червня 2021 року збільшилася у 1,6 раза. Вона становила 178,4 млн гривень, а станом на 1 липня — сягнула 482,3 млн гривень.
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 липня становила 16,3 тисячі осіб. Кожному з них не було виплачено в середньому 29 639 грн, що на 44,9% більше ніж середня заробітна плата за червень.
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Найбільше зарплатний борг впродовж перших 6 місяців року нарощували:
- підприємства з переробної промисловості збільшили борг — на 55,2 млн гривень;
- підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 42,8 млн гривень;
- підприємства будівництва – на 44 млн гривень;
- підприємства професійної, наукової та технічної діяльності – на 28,4 млн гривень.
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Збільшення суми заборгованості відбулося майже в усіх районах міста, а найсуттєвіше – у Печерському (на 43,5 млн гривень) та Святошинському (на 38,4 млн гривень).
- В жовтні омбудсмен Людмила Денисова розповіла, що понад чверть українців перебуває за межею бідності.