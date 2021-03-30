Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
За його словами, підписано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
“На жаль, ситуація із поширенням COVID-19 у столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у “червоній зоні”. Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня. Дякую киянам за розуміння”, – зазначив Кулеба.
- Нагадаємо, позаминулого тижня влада Києва запровадила жорсткі карантинні обмеження, не чекаючи офіційного введення “червоної” зони. Вони почали діяти в столиці з 20 березня.
- Влада Києва не виключає закриття шкіл та дитсадків і зупинення транспорту через критичну ситуацію із поширенням коронавірусу.