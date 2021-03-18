Влада Києва заборонила доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації в столиці.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.

“У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра (18 березня, – ред.) у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!” – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Рішення комісії КМДА є обов’язковими для виконання.

Варто зазначити, що 18 березня український “Шахтар” прийме на НСК “Олімпійський” італійську “Рому” в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Днями мер Києва Віталій Кличко заявив, що на матч можуть приїхати до 35 тисяч глядачів “з усіх регіонів”, що може спричинити спалах коронавірусу.

У пресслужбі ФК “Шахтар” уже повідомили, що сьогоднішній матч пройде без присутності глядачів.

Продаж квитків на матч припинено. Всім, хто вже придбав квитки, їх вартість буде відшкодована автоматично на банківську карту протягом 3-14 днів (залежно від банку).

Варто зазначити, що матчі збірної України з футболу проти Казахстану (31 березня) та Фінляндії (28 березня) через коронавірус перенесли зі Львова до Києва. Зважаючи на рішення КМДА, вони також повинні проходити без глядачів.