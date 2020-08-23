За минулу добу, 22 серпня, в Києві зареєстровано 307 випадків захворювання на коронавірус, 18 з них – у дітей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, такої кількості виявлених хворих за добу в Києві ще не було.

Наразі в столиці вже 11 814 підтверджених випадків COVID-19.

Захворіли:

152 жінки віком від 18 до 90 років

137 чоловіків віком від 19 до 88 років

Шість дівчаток – від 6 до 14 років і 12 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.

Захворіли, зокрема, вісім медиків.

Минулої доби госпіталізовано 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 84 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом’янському і Дніпровському – по 34 випадки. В Печерському районі – 32 виявлених хворих.

Сьогодні в стаціонарах перебувають 558 хворих на COVID-19. У тому числі 15 дітей. 105 пацієнтів – у важкому стані. 9 – під апаратами ШВЛ.

Із підозрою на коронавірус в лікарнях – 75 киян.