Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, такої кількості виявлених хворих за добу в Києві ще не було.
Наразі в столиці вже 11 814 підтверджених випадків COVID-19.
Захворіли:
- 152 жінки віком від 18 до 90 років
- 137 чоловіків віком від 19 до 88 років
- Шість дівчаток – від 6 до 14 років і 12 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.
Захворіли, зокрема, вісім медиків.
Минулої доби госпіталізовано 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 84 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом’янському і Дніпровському – по 34 випадки. В Печерському районі – 32 виявлених хворих.
Сьогодні в стаціонарах перебувають 558 хворих на COVID-19. У тому числі 15 дітей. 105 пацієнтів – у важкому стані. 9 – під апаратами ШВЛ.
Із підозрою на коронавірус в лікарнях – 75 киян.
- За минулу добу, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.