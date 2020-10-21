У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували ще у 559 жителів. Також зафіксовано 23 летальні випадки.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер столиці Віталій Кличко.

“Вірус не відступає. І кількість хворих та летальних випадків у нас знову суттєво збільшилась. За минулу добу в Києві – 559 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 627 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 869”, – розповів Кличко.

Так, вірус за минулу добу діагностували у:

• 294 жінок у віці від 18 до 87 років;

• 221 чоловіка у віці від 18 до 90 років;

• 20 дівчаток від одного до 17 років, а також у 24 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли, в тому числі, 27 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 63 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 199 осіб. Всього коронавірус подолали 11 115 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 139, у Дніпровському – 78 і в Печерському районі – 66 випадків.

Кличко уточнив, що станом на сьогоднішній день у медичних закладах столиці від коронавірусу лікуються 1666 хворих (серед них 33 дитини).

394 пацієнта знаходяться у важкому стані, 618 отримують кисневу підтримку, 28 – під апаратами ШВЛ.

Ще 147 пацієнтів знаходяться в лікарнях з підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медустановах лікують 463 хворих.