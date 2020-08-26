Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 174 киян.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 47 жінок віком від 22 до 85 років;
- 42 чоловіка віком 19 до 82 років;
- 3 дівчинки від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 6 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23, в Деснянському — 13 випадків. І 12 випадків в Оболонському районі.
- В Україні станом на ранок 26 серпня зафіксовано 1670 нових випадків коронавірусу COVID-19.