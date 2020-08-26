За минулу добу, 25 серпня, в Києві зареєстровали 95 нових випадків захворювання на коронавірус, дві людини померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 174 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

47 жінок віком від 22 до 85 років;

42 чоловіка віком 19 до 82 років;

3 дівчинки від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 6 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23, в Деснянському — 13 випадків. І 12 випадків в Оболонському районі.