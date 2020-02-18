Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 лютого у столиці було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, середньодобова температура становила +4,8°С.
Зазначається, що така температура за кліматичною нормою відповідає температурі кінця березня.
- Нагадаємо, що за половину лютого в Києві температура побила два рекорди.