У понеділок, 17 лютого, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд лютого.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 лютого у столиці було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, середньодобова температура становила +4,8°С.

Зазначається, що така температура за кліматичною нормою відповідає температурі кінця березня.