Ніч на 16 липня у Києві знову встановила температурний рекорд.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зокрема, за даними спостережень метеостанції ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік.

Мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році.

Як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі, ніч вважається “тропічною”, коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче 20 градусів.

Нагадаємо, ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою за 140 років.

Ще один рекорд був встановлений 12 липня, коли температура повітря вночі не опустилася нижче +22,0°C.