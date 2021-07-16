Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зокрема, за даними спостережень метеостанції ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік.
Мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році.
Як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі, ніч вважається “тропічною”, коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче 20 градусів.
Нагадаємо, ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою за 140 років.
Ще один рекорд був встановлений 12 липня, коли температура повітря вночі не опустилася нижче +22,0°C.
- Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.