17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, безморозний період в столиці цього року тривав з 16 квітня – загалом 215 днів. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 18 жовтня, а тривалість без- морозного періоду складає 188 днів.

Кліматологи обсерваторії зазначили, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.

“Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок буде, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 26 листопада”, – додали кліматологи.