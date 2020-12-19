Сьогодні на Софійській площі, коли новорічну ялинку було підсвічено, в одному із кутів спалахнула ілюмінація, що спричинило невеличке загорання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Займання сталося одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.

Вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, і чорний дим почав здійматися над площею.

У ДСНС уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.

Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Ніхто з присутніх не постраждав, але люди почали розходитися.