Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Займання сталося одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.
Вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, і чорний дим почав здійматися над площею.
У ДСНС уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.
Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Ніхто з присутніх не постраждав, але люди почали розходитися.
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