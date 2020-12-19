Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Займання сталося одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.

Вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, і чорний дим почав здійматися над площею.

У ДСНС уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.

Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Ніхто з присутніх не постраждав, але люди почали розходитися.

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