У Києві евакуювали Центральний залізничний вокзал через можливе замінування.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано”, – йдеться в повідомленні.

Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

“Укрзалізниця” просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, – резюмували в пресслужбі.