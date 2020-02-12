Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано”, – йдеться в повідомленні.
Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Зазначається, що поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
“Укрзалізниця” просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, – резюмували в пресслужбі.
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