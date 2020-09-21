У Києві через повідомлення про мінування тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про можливе замінування вокзалу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Водночас, поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.