Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.
“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про можливе замінування вокзалу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Водночас, поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
- Раніше 21 липня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосков за адресою Оболонський проспект, 26. Повідомлення виявилося правдивим: вибухівку знешкодили.