У столиці замінували будівлю Київської міської ради та вимагають викуп у Bitcoin.

Про це повідомив заступник Київського міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.

“Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київська міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 Bitcoin”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалено рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб.

“Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя та здоров’я людей залишається пріоритетом”, – додав він.

Зазначимо, що 0,5 Bitcoin – це близько 466 тисяч гривень.