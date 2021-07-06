Про це повідомив заступник Київського міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.

“Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київська міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 Bitcoin”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалено рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб.

“Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя та здоров’я людей залишається пріоритетом”, – додав він.

Зазначимо, що 0,5 Bitcoin – це близько 466 тисяч гривень.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko

  • У четвер, 17 червня, правоохоронці перевіряли інформацію щодо замінування низки об’єктів у Києві: зокрема, станцій метро, залізничного вокзалу та літака в аеропорту “Бориспіль”.