Про це повідомив заступник Київського міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.
“Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київська міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 Bitcoin”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ухвалено рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб.
“Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя та здоров’я людей залишається пріоритетом”, – додав він.
Зазначимо, що 0,5 Bitcoin – це близько 466 тисяч гривень.
- У четвер, 17 червня, правоохоронці перевіряли інформацію щодо замінування низки об’єктів у Києві: зокрема, станцій метро, залізничного вокзалу та літака в аеропорту “Бориспіль”.