Про це повідомили у пресслужбах київського метрополітену та столичної поліції.

“Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування семи станцій столичної підземки на усіх лініях руху. На місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, наразі зачинено на вхід та вихід станції:

“Театральна” + пересадочний вузол на “Золоті ворота”;

“Палац спорту” + пересадочний вузол на “Площа Льва Толстого”;

“Майдан Незалежності”;

“Хрещатик”;

“Академмістечко”;

“Червоний хутір”;

“Героїв Дніпра”.

Правоохоронці перевіряють об’єкти на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. На час перевірки входи до станцій метро обмежені.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян відділу поліції на станціях метрополітену. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

ОНОВЛЕНО

Станції “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”, а також пересадочний вузол перевірили та відчинили для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. На інших станціях продовжують працювати правоохоронці.