У Києві в ніч з 8 на 9 серпня на парковці в декількох метрах від входу в будівлю офісу "Опозиційної платформи - За життя" виявили вибуховий пристрій. Вибухотехніки Національної поліції України підірвали вибуховий пристрій на місці.

Про це повідомляє пресслужба партії.

У ОПЗЖ заявляють про спробу здійснення терористичного акту.

Також в партії говорять, що напади на офіси “Опозиційною платформи – За життя” носять системний характер 3 липня 2020 року в Полтаві невідомий в Балаклаві кинув гранату у вікно офісу міської організації партії.

У пресслужбі поліції розказали, що вибухівку знайшли біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській.

Під час знищення небезпечної знахідки ніхто не постраждав.

Наразі Печерське управління поліції вирішує питання щодо правової кваліфікацї. На місці події продовжують працювати правоохоронці: встановлюються обставини та причетні до злочину особи.