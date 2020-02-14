Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга “єМалятко” — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту. Київ – п’яте місто, де від нового року новоспечені батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. На черзі – ще сім міст, що приєднаються до проєкту протягом цього місяця”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримання послуг за однією заявою у межах “єМалятко” позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

“єМалятко” передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам. У проєкті задіяні дев’ять відомств – Мінцифра, Мін’юст, МВС, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, ДМС, ДПС. Окрім того, реалізація такого масштабного проєкту неможлива без підтримки місцевої влади.

За словами Федорова, зараз “єМалятко” знаходиться у періоді бета-тестування.

“Ми відпрацьовуємо взаємодію реєстрів, налагоджуємо технічні моменти, навчаємо персонал. Також ми збираємо відгуки від перших користувачів послуги і враховуємо їх у нашій роботі. Вже влітку ми закінчимо бета-тестування, і тоді “єМалятко” міститиме 10 послуг. “єМалятко”, як і усі інші пріоритетні державні послуги, буде доступна на порталі державних послуг “Дія”, – додав міністр.