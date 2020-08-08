Міжнародна компанія Bolt запустила прокат електросамокатів у Києві. Влада столиці вже назвала цей сервіс несанкціонованим і вимагає припинити його діяльність. У компанії, в свою чергу, наполягають, що не повинні були погоджувати з владою запуск сервісу.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 7 серпня Bolt запустила в Києві сервіс прокату електросамокатів. Як зазначалося в повідомленні прес-служби компанії, яке є в розпорядженні #Букв, в центрі столиці відкрилися перші локації: на Поштовій площі, Майдані Незалежності, Бессарабської площі, біля Золотих воріт і в Маріїнському парку.

Щоб скористатися сервісом, потрібно оновити додаток Bolt для виклику авто до останньої версії. Якщо він ще не встановлений, його можна завантажити в Google Play і App Store.

Після оновлення програми потрібно підійти до самоката і відсканувати його QR-код. Оплатити прокат електросамоката можна безготівковим способом.

У вартість прокату входить ціна за розблокування і хвилину використання. Так, вартість розблокування складе 29 грн, а хвилина поїздки – 4,90 грн. Також передбачена оренда на весь день за 600 грн.

Після поїздки самокат можна припаркувати в місцях, які відзначені на карті в додатку (якщо користувач залишить самокат за межами цих місць, його оштрафують).

Реакція київської влади

У суботу, 8 серпня, з’явилася реакція мера Києва Віталія Кличка. Він наполягає, що компанія Bolt запустила сервіс несанкціоновано, “без узгодження з містом”.

“Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду “транспорту” не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг. Зазначу, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату. І конкурс буде проведений, але – після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух”, – написав Кличко у своєму Telegram.

Він також закликав компанію Bolt “прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату і дотримуватися чинного законодавства”.

“Інакше міські служби будуть змушені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами”, – додав Кличко.

Позиція компанії Bolt

На заяву київського мера відреагували в компанії Bolt: там наполягають, що у столичної влади немає підстав вимагати узгодження з ними сервісу прокату електросамокатів.

У компанії нагадали, що продаж, оренда та управління електросамокатами, а також іншими видами персонального легкого електротранспорту (гіроскутери, моноколеса т.д.) поки не є законодавчо забороненим видом діяльності в Україні (відповідно до статті 42 Конституції України та статті 3 Цивільного кодексу України діє принцип свободи підприємницької діяльності, не забороненої законом).

“В основі ідеології сервісу прокату електросамокатів лежить принцип мікромобільності. На відміну від прокату велосипедів він не передбачає користування стаціонарними централізованими парковками, а керується сучасним принципом соціальних мереж. За допомогою мобільного додатку клієнт знаходить самокат, який залишив у зручному для нього місці попередній клієнт… Така система не потребує спорудження додаткових малих архітектурних форм або спеціально оснащених стаціонарних центрів паркування. Зважаючи на вищевикладене, міська влада на сьогодні не має підстав вимагати від бізнесу отримання будь-якого роду погоджень і дозволів, оскільки вони не передбачені законодавчо”, – наголошується в заяві, що є у розпорядженні #Букв.

У прес-службі уточнили, що діяльність компанії Bolt “здійснюється на підставі державної реєстрації в Україні, ввезення електросамокатів зі сплатою всіх зборів, податків, мит і необхідних платежів, а також подальшою сплатою передбачених законодавством податків із відповідної діяльності в Україні”.

ДОВІДКА. Bolt – естонська міжнародна приватна компанія з Талліна. Компанія випустила спеціальний мобільний додаток для пошуку, виклику і оплати як таксі, так і приватних водіїв.

Bolt надає цілу низку послуг, таких як виклик автомобілів, доставка їжі, кур’єрська доставка, прокат електросамокатів і електровелосипедів. Наразі прокат електросамокатів Bolt доступний у 10 країнах і більш ніж 30 містах Європи.