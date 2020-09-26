Відповідні постанови оприлюднено на сайті Київської міськради.
На посаду мера Києва балотуються:
- Микола Томенко (“Рідна країна”);
- Сергій Гусовський (“За майбутнє”);
- Юрій Левченко (“Народовладдя”);
- Олександр Омельченко (“Єдність”);
- Олександр Попов (“Опозиційна платформа – За життя”).
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Сергій Притула (“Голос”);
- Єгор Фірсов (“Екологічна альтернатива”);
- Олексій Кучеренко (“Батьківщина”);
- Андрій Пальчевський (“Перемога Пальчевського”);
- Михайло Поживанов (“Радикальна партія”);
- Ірина Верещук (“Слуга народу”);
- Віталій Кличко (“УДАР”).
Комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.
Наразі на сайті також розміщені постанови 61 та 62, проте текст їх відсутній.
- Нагадаємо, серпневі опитування свідчать про те, що найбільшу підтримку виборців має чинний мер Віталій Кличко. А кандидати від партій “Слуга народу” та “Голос” не потрапили б навіть до трійки лідерів.