Відповідні постанови оприлюднено на сайті Київської міськради.

На посаду мера Києва балотуються:

  • Микола Томенко (“Рідна країна”);
  • Сергій Гусовський (“За майбутнє”);
  • Юрій Левченко (“Народовладдя”);
  • Олександр Омельченко (“Єдність”);
  • Олександр Попов (“Опозиційна платформа – За життя”).
  • Діана Гранцева (самовисуванка);
  • Сергій Притула (“Голос”);
  • Єгор Фірсов (“Екологічна альтернатива”);
  • Олексій Кучеренко (“Батьківщина”);
  • Андрій Пальчевський (“Перемога Пальчевського”);
  • Михайло Поживанов (“Радикальна партія”);
  • Ірина Верещук (“Слуга народу”);
  • Віталій Кличко (“УДАР”).

Комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.

Наразі на сайті також розміщені постанови 61 та 62, проте текст їх відсутній.