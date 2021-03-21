Про це повідомила пресслужба київської прокуратури в Facebook.
“У суботу на спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що біля дитячого майданчика на вулиці Червонозаводській невідомий чоловік оголив свій статевий орган та показував його дівчинці, яка каталася на гойдалці”, – зазначили в релізі.
Поліцейські затримали зловмисника на місці інциденту. Ним виявився житель Києва 1988 року народження, уродженець Узбекистану.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Запобіжного заходу для зловмисника поки не обрали.
- Правоохоронці повідомили про підозру у розбещенні та зґвалтуванні щонайменше 11 неповнолітніх керівникові дитячого табору.