Служба безпеки України викрила і затримала у Києві одного з командирів підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідчих, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої “народної міліції ЛНР”. Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.

Під час обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зараз СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.