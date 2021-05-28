Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Центр вакцинації в Києві відкриють на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), котрий розташований неподалік від станції метро “Лівобережна” на Броварському проспекті, 15.
Щеплення в центрі робитимуть у вихідні дні тим киянам, котрі зареєструвалися в чергу на вакцинацію через застосунок “Дія”.
Наразі для щеплення пропонується китайська вакцина CoronaVac.
“Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий Центр вакцинації проти COVID-19… У Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку “Дія”. Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я”, – зазначив Кличко.
(На відео – з 5:40)
Він уточнив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. Ці 20 640 доз будуть використані для щеплення: паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через застосунок “Дія”.
Кличко додав, що загалом у столиці вже вакцинували проти коронавірусу понад 113 тисяч людей: переважно медиків, соціальних працівників, вчителів, залучених до проведення ЗНО, паралімпійців та маломобільних громадян.
Вони отримали щеплення вакцинами, які раніше надало МОЗ: Covishield, CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca.
На сьогодні всі дози для первинної вакцинації в столиці використані, й триває ревакцинація.
За словами Кличка, в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, котрі пройшли спеціальну підготовку.
Крім того, підготовлено ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться вказана вакцина у необхідній кількості.
- Як відомо, 12 травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже в ці вихідні (протягом суботи-неділі) зможуть отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.
- Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення.
- 18 травня Верховна Рада України відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. А 20 травня Верховна Рада підтримала призначення Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ.
- Віктор Ляшко зазначав, що МОЗ України проводить підготовку до відкриття центрів з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у великих містах. У них планують щеплювати громадян, які записалися до листа очікування. Напередодні стало відомо, що такий центр відкриють у Львівській області.