Про це Дорофєєва повідомила у своєму Instagram.

“Хлопці, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео, побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов із клубу “Ліфт”, спокійно і нікого не чіпаючи, і дістав поштовх, удар об огорожу і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, Жені зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому”, – розповіла співачка.

Дорофєєва сказала, що заяву в поліцію вже написано, є фото і свідки інциденту.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, ми всі про це молимося! І знайти людину, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив його або впізнає на відео… Це дуже допоможе!” – додала вона.